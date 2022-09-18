18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tokat'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Tokat'ta Topçam Yaylası'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 17:14
Takip Et

Tokat'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Tokat'taki orman yangınına müdahale ediliyor
+
Aa
-

Merkeze bağlı Topçam Yaylası Çamlık bölgesindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat, Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına arazözlerle karadan, helikopterlerle havadan müdahale ediliyor. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
1
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
2
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
3
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
5
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
6
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
7
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Meteoroloji uyardı. Çok kuvvetli geliyor. Aralarında İstanbul da var
﻿Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor
﻿Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor
﻿Nefesleri kesen maçta kazanan Samsunspor
﻿KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
﻿KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
﻿KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
﻿Arsenal'in genç yıldızı tarihe geçti
﻿Arsenal'in genç yıldızı tarihe geçti
﻿Arsenal'in genç yıldızı tarihe geçti
﻿Yüzde 50 kira zammını kabul etmeyen kadına ev sahibi dayağı
﻿Yüzde 50 kira zammını kabul etmeyen kadına ev sahibi dayağı
﻿Yüzde 50 kira zammını kabul etmeyen kadına ev sahibi dayağı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.