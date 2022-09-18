Tokat'taki orman yangınına müdahale ediliyor

Merkeze bağlı Topçam Yaylası Çamlık bölgesindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat, Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına arazözlerle karadan, helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.