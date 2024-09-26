Tokat'taki silahlı saldırıda bir kişi öldü

Tokat'ın Zile ilçesinde 17 Eylül tarihinde bir kişinin otomobiline yönelik yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, kaldırılıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olaya dair aktarılan bilgiye göre, 17 Eylül tarihinde Kislik Mahallesi Ulukavak mevkisinde aracına kalaşnikof ile ateş açılması sonucu yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 52 yaşındaki Rahmi Yılmaz, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 37 yaşındaki E.B.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.