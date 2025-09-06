Tokat'taki yangında ev küle döndü! Başka eve de sıçradı...

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında bir ev ve samanlık tamamen yanarken bir evin çatısı zarar gördü.

İlçeye bağlı Güllüce köyünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir evi ve samanlığı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Alevler, köydeki başka bir evin de çatısına sıçrayarak zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.