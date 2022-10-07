Tokat'ta üniversite hastanesi personeli 40 kişi zehirlendi   

Edinilen bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanesinde öğle yemeği yiyen hastane personeli mide bulantısı, kusma şikayeti ile acil servise başvurdu. Yaklaşık 40 personel gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.

TOGÜ Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, hastaneye gelerek bilgi aldı. Öğle yemeğinde et döner, pilav ve ayran verildiği öğrenildi.



