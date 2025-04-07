Tokat'tın meşhur mağarasını binlerce kişi ziyaret etti

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı, Ramazan Bayramı tatilinde 12 bin 900 kişi ziyaret etti.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler bulunuyor.

Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren Ballıca Mağarası'na, Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, "Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi" kapsamında yapılan çevre düzenlenme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Köklü, "Ballıca Mağarası astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir mağara. Tokat genelinde en önemli turizm destinasyonumuzun başında geliyor. Ballıca Mağaramızı 9 günlük bayram tatilinde 12 bin 900 kişi ziyaret etti. İlerleyen yıllarda inşallah mağaramızı daha çok yerli ve yabancı turist gezecek." dedi.

Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 12 bin 900 kişi gezdi