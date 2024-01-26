TOKİ 26 ilde konut satışı yapacak. İşte o iller ve şartlar

Yapılacak bu satışlar vadeli ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TOKİ tarafından gelen açıklamada başvuru tarihleri, peşinat ve taksit seçenekleri gibi önemli detaylar paylaşıldı.

Konutların çoğu hemen teslim bir kısmı ise 36 ay sonra teslimi yapılacak.

Yüzde 25 peşin ödeme ile satışa sunulacak olan konutlar 72 ay vade fırsatı sunacak.

İş yerlerinin teslim süreleri 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay ve hemen teslim olarak yüzde 15 peşin 60 ay vade ile satışa sunuluyor.

TOKİ KURALI KONUT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık artırma, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.30'da yapılası planlanıyor.

Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) yapılacak.

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30’a kadar sürecek.

KONUTUN SATIŞA ÇIKACAĞI İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat olarak belirlendi.

İŞ YERLERİNİN SATIŞA ÇIKACAĞI İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat olarak sıralandı.

AÇIK ARTIRMAYA KATILMA BEDELLERİ

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan kişiler T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırarak katılım sağlayabilecek.

Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması mecburi olup;

Muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Elli bin) TL,

Muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüz bin) TL,

Muhammen bedeli 1.500.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İki yüz bin) TL,

Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beş yüz bin) TL, katılım teminatı ödemek zorunlulukları var.