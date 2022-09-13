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TOKİ başvuruları e-Devlet'te açılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu sosyal konut projesinin başvuruları şu anda e-Devlet üzerinden açılmıyor.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:03
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TOKİ başvuruları e-Devlet'te açılmıyor

TOKİ başvuruları e-Devlet'te açılmıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım töreninde, iş ve ev sahibi olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini söyledi.

E-Devlet üzerinden başvurusunu erkenden yapmak isteyen vatandaş, sisteme girince;

"Bu hizmeti kullanarak, gerekli şartları taşımanız halinde TOKİ'ye kendi adınıza konut veya iş yeri başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı takip edebilirsiniz" yazısının altındaki "sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı." hatasıyla karşılaştı.

Şu anda sistemden hala başvuru yapılamadığı ifade edildi.

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