TOKİ konut kurasına katılacak adayların gündeminde, başvuru ücretini yatırma süreci ve özellikle "alıcı adı soyadı" kısmı yer alıyor.

Konut kurası (2+1 ve 3+1) için gerekli olan bu ödeme adımı, internet üzerinden EFT ve havale yoluyla yapılabiliyor.

TOKİ'DEN KRİTİK AÇIKLAMA:

TOKİ'nin yaptığı duyuruya göre, para yatırma işlemi, kişinin kendi adına açılan IBAN numarası aracılığıyla gerçekleştirilmeli.

ALICI ADI KISMINA NE YAZILACAK?

TOKİ, alıcı adı kısmına başvuru sahibinin kendi adının ve soyadının yazılması gerektiğini belirtti.

Resmi Paylaşım: TOKİ, E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, bankanın başvuru sahibine açtığı IBAN bilgisine, alıcı ad soyad kısmına başvuru sahibinin bilgileri girilerek havale/EFT yapılması gerektiğini teyit etti.

Bu adıma dikkat eden adaylar, konut kurasına katılım süreçlerini doğru bir şekilde tamamlamış olacak.