Ucuz diye pazarlanan TOKİ evlerinden alanların başına bunlar gelecek. Bu iş parayı peşin verenlere yaradı

Ülkemizde Türk Lirası’nın yaşadığı tarihi değer kaybı, yüksek enflasyon ve beraberinde gelen peş peşe zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken hayat pahalılığı yükseldikçe vatandaşın geçim derdi de bir o kadar artış göstermiyor.

Zincir marketlerde ürünlere her geçen gün zam yapılmaya devam ederken vatandaşın cebine giren maaş aynı kalıyor. Hatta maaşı cebine girmeden eriyor.

Vatandaş, İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde ikinci el kıyafetler ve neredeyse çürümüş ürünleri bile almak için sıraya girer hale geldi.

Hal böyleyken hükümet tarafından vatandaşın ağzına bir parmak bal çalındı. Sosyal konut projesiyle her vatandaşın ev sahibi olmasının vaat edildiği sistemde evdeki hesap çarşıya uymadı.

Evlerin peşinatı verildikten sonra borçlanmaya başlayan vatandaşa her yılın birinci ve altıncı ayında memurlara yapılan zam oranında taksitlere de zam yapıldığı ortaya çıktı.

Bir sosyal medya hesabı tarafından Twitter’da paylaşılan hesaplamalarda TOKİ evlerinin ödeme sistemi en basite indirgenerek anlatılıyor.

Paylaşım ve beğeni rekoru kıran paylımda ‘TOKİ meselesi’ şöyle anlatılıyor:

“Şu TOKİ meselesini Bilal e anlatır gibi anlatayım. Diyelimki talip olduğunuz ev Ankara'da Evin sözleşme satış fiyatı850 bin TL Vade:240 ay Müracaatınız kabul edildi ve Kasım 2022 ayı itibarıyla bankaya sözleşme imzalamaya gittiniz. Önce peşinat olarak 85.000 TL ödeyeceksiniz.

850.000 - 85.000 = 765.000 (TOKİ'ye kalan borcunuz) 765.000 ÷ 240 = 3.187 TL aylık taksit tutarınız ve ilk taksitinizi Aralık 2022 tarihinde ödeyeceksiniz. Güzel değil mi? Oh oh! Devam edelim. Aralık 2022 tarihinde de ilk taksitiniz olan 3.187 Lirayı ödediniz.

765.000 - 3.187 = 761.813 TL (TOKİ'ye kalan borcunuz) 2023 İlk 6 ay; Geldik Ocak 2023 ayına yani 2. taksitinizi ödemeye TOKİ sözleşmesi gereği her yıl Ocak ve Temmuz ayında aldığınız konutun satış fiyatı memura verilen zam oranı kadar arttırılıyor.

2023 yılı Ocak ayında Memura verilecek tahmini zam oranı %25 Yani sizin evin kalan borcu da otomatik olarak %25 oranında artmış durumda.. Aralık 2022 tarihinde kalan toplam borcunuz: 761.813TL 761.813 x %25 = 190.453 TL (Evin kalan borcuna eklenecek tutar)

2022 yılından kalan borç: 761.813 TL 2023 Ocak ayı eklenecek tutar: 190.453 TL 761.813+190.453 = 952.266 TL (Evin yeni fiyatı) 6 ay için ödeyeceğiniz yeni aylık taksit tutarınız : 3984 TL Gelen artışla evinizin yeni borcu 952.266 TL oldu 2023 ikinci 6 ay:

Geldik 2023 yılının Temmuz ayına İlk ödediğiniz taksit ve 6 ay boyunca her ay 3.984 TL taksitle TOKİ'ye 27.091 Lira daha para ödediniz. Bir önceki dönemden 952.266 lira borcunuz kalmıştı 952.266-23.904= 928.362 Lira borcunuz kaldı Memur maaşlarına % 25 daha zam yapıldı

Otomatikman sizin yeni borcunuz ve taksitlerinizde böylece yeniden değişmiş oldu. 928.362x%25= 232.090 TL %25 artış ile 928.362+232.090 = 1.160.452 lira borcunuz oldu. Yeni taksit tutarınız: 4.980 TL 2023 yılının Temmuz ayından

2023 yılının Aralık ayına kadar ödenecek olan taksit tutarı budur. 2022 yılının Kasım ayında imzaladığınız TOKİ sözleşmesi ile 850.000 TL'ye sahip olduğunızu düşündüğünüz konuta ödenmiş, ödenmemiş toplam tutar ve güncel borcunuz Aralık 2023 itibarıyla;

Peşinat tutarı: 85.000 TL Aralık 2022 taksit tutarı: 3.187 TL 2023 yılının ilk 6 ayında ödediğiniz taksit tutarı: 23.904 TL 2023 yılının ikinci 6 ayında ödeyeceğiniz taksit tutarı: 29.880 TL Toplam ödenen tutar: 141.971 TL Evi satın aldığınız fiyat: 850.000 TL

850.000 TL 1 yılda ödediğiniz tutar: 141.971 TL Aralık 2023 itibarıyla TOKİ'ye kalan borcunuz ve 2024 yılı ocak ayında, üzerine memur zammı kadar yeniden zam yapılacak olan konut ana borcunuz: 1.130.572 TL Özetle; AKP iktidarının seçim masraflarını karşılamak amacıyla başlattığı

kampanya ile TOKİ'den 850.000 Liraya 20 yıl vadeli bir ev satın aldınız ve 1 yıl içinde 142 Bin Lira para ödedikten sonra borcunuz düşmediği gibi 280.572 TL daha artmış oldu. Şaka falan değil ha... Noktasından virgülüne, lirasından kuruşuna kadar doğru.

Ayrıca bu projeyi bitirme şansları yok kanal istanbul v.s gibi ne ömürleri ne hayal sattıkları insanların hayal hayatı bile yetmez... BİLAL İYİ ANLA BU DEVİRDE BABANA BİLE GÜVENME…"

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