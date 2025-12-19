Burdur merkez Necatibey Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutları şantiyesinde çalışan bazı işçiler, ücretlerinin uzun süredir ödenmemesi nedeniyle duruma tepki gösterdi. İşçilerden bir kısmı, seslerini duyurmak amacıyla şantiye alanında bulunan 30 metre yükseklikteki kule vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Yaklaşık 3.5 saat süren görüşmeler sonucunda yetkililer ile işçiler arasında uzlaşma sağlandı. İşçilerin maaşlarının hesaplarına yatırılmasının ardından vinç üzerine çıkan işçiler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan indi. Olayla ilgili olarak 4 işçi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.