TOKİ konutlarındaki zehirlenmelere karşı kurumlar sessiz

Mehmet Burgaç/ Hatay

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun’daki TOKİ konutlarında meydana gelen zehirlenme ile ilgili olarak açıklama yaptı.

İŞTE O KONUŞMA:

Türkiye’de ‘denetimsizlik’ adında bir hastalık var:

Bu hastalık tüm kurumlarımızı, iş ahlakımızı ve günlük yaşamımızı kemirip tüketmiş durumdadır. Basit kontrollerin yapılmaması ve birkaç evrakın hazırlanmaması, kısaca denetimsizlik, depremden sağ çıkan 3’ü çocuk 4 yurttaşımızı hayattan kopardı. 6 Şubat’ta 50 bin insanımız öldüyse, fabrikalarımızda madenlerimizde her gün birileri ölüyor veya yaralanıyorsa, yolsuzluk bu kadar yaygınlaşmışsa, bunun da sebebi denetimsizliktir. Şimdi yurttaşlarımız, bu olayın etkisiyle, “Acaba bana verilecek olan konut sağlam mı? Başka sorunlar yaşar mıyım?” diye düşünmektedir; resmi kurumlar, olay hakkında sessizliğini korumaktadır. Valilikten ve ilgili bakanlıktan soruşturma sürecine ilişkin detaylı bir açıklama bekliyoruz