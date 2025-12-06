Vatandaş, ev sahibi olmayı aklına bile getiremez hale gelirken, artan kira fiyatları ise yurttaşları bir hayli sıkıya sokuyor.

İktidarın barınma krizine karşılık başlattığı 500 bin sosyal konut projesi için kura tarihi belli oldu. Tarih 29 Aralık olarak açıklandı.

İLK KURALAR 29 ARALIK'TA ÇEKİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım tarihinde başlayan süreçte başvuru sayısının 5 milyon 440 bine ulaştığını ifade etti. Bakan Kurum, kura tarihi için, 'İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlıca başlayacağız' dedi.

DEPREM BÖLGESİNE 'AYRICALIK' VAADİ

Depremzedelerin yaralarının hala tam sarılamadığı bölge için ayrıcalık tanıdıklarını belirten Kurum, Hatay'a özel kontenjan ayrıldığını ifade etti.

Bakan Kurum, 'Hatay’ımıza da; Merkez, Antakya ve Defne’de 6800, Hassa’da 1500, İskenderun’da 1354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız' ifadelerini kullandı.

TESLİMAT TARİHİ VERDİ

Yıl sonu itibarıyla deprem bölgesinde 454 bin konutun teslim edilmesinin hedeflendiğini söyleyen Kurum, '11 ilimizin tamamında artık, neredeyse tüm evlerimizde ışıklar yanmaya başladı. Son anahtarları teslim ediyor, kalan son ailelerimizi de yeni yuvalarıyla, mutlu, huzurlu, güvenli gelecekleriyle buluşturuyoruz' şeklinde konuştu.

Ancak sahadaki gerçekler ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren binlerce depremzedenin durumu, sürecin Bakan'ın anlattığı kadar toz pembe olmadığını gösteriyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu sosyal konut projesinin, devasa barınma sorununa ne kadar merhem olacağı ise 29 Aralık'taki kuradan sonra belli olacak.