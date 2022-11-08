TOKİ kura çekimleri belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

2022 TOKİ başvurularının ardından TOKİ kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilen 2022 TOKİ kura çekilişi iki ilde yapıldı. 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve sonuçları aratılmaya devam ediliyor. Peki, 2022 TOKİ kura çekimleri ne zaman yapılacak. 2022 TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olur. TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Bu zamana kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.

2022 TOKİ kura sonuçlarını bu adresten sorgulayabilirsiniz:

https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

2022 TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam erecek.