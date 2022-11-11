TOKİ kura sonuçları belirleniyor

TOKİ sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma olanağı sunuyor. Her gün farklı bir ilde çekilişin gerçekleştiği TOKİ kurası bugün Mardin ve Van ile devam ediyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ MARDİN VE AĞRI İLE DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum’un paylaştığı tabloya göre;

10-11 Kasımda 2 bin 550 konut için Mardin’de,

11-12 Kasımda 2 bin 800 konut için Van’da,

13-14-15-16 Kasımda 7 bin 100 konut için Şanlıurfa’da,

15 Kasımda 804 konut için Hakkari’de

16 Kasımda 1250 konut için Bitlis’te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Mardin için TOKİ kuraları 11 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura çekimi Mardin Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

Van TOKİ kura çekimi 11 Kasım tarihinde saat 09.00’da başlayacak. TOKİ kura çekimi Van Edremit Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nde yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım'ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

MARDİN’DE KONUT KURALARI ÇEKİLDİ

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde Mardin’de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Yeni Spor Salonu’ndaki programda, ülke ve millet için fevkalade anlamlı, önemli ve tarihi bir törene hep birlikte tanıklık ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen bu sosyal konut projesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Demirtaş, “Mardin’imizde 2 bin 550 konut inşa edilecek. İlçelerden Artuklu’da 1600, Midyat’ta 354, Yeşilli’de 200, Dargeçit’te 183, Mazıdağı’nda 63, Kızıltepe’de 150 konut hak sahiplerine belirtilen tarihlerde teslim edilecek.” dedi.

Demirtaş, son 20 yılda TOKİ eliyle kente ve ülkeye pek çok konut, kamu hizmet binası ve sosyal donatı unsurları kazandırıldığını dile getirerek, “İlk Evim, İlk İşyerim” projesi ile de vatandaşların kira öder gibi mülk sahibi olmalarının sağlanacağını kaydetti.

Sosyal devlet olma anlayışının bir gereği olarak konut, iş yeri ve istihdam alanlarında da vatandaşların yanında olmaya, devletin tüm imkanlarını onlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Demirtaş, “Vatandaşlarımızın çağın gerektirdiği barınma ve çalışma ortamlarına kavuşması için projelerimizi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Mardin’de de hemşehrilerimizin huzurunu, refahını, birlik ve beraberliğini güçlendirecek adımları hep birlikte atacağız.” diye konuştu.

Demirtaş, başlatılan bu konut ve iş yeri seferberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlar ile projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çeken Demirtaş, konutların hayırlı olmasını diledi.

Merkez Artuklu ilçesinde inşa edilecek 1600, Midyat’ta da 354 konut için kura çekimi gün boyu sürecek.

Yarın da Dargeçit’teki 183, Kızıltepe’deki 150, Mazıdağı’ndaki 63, Yeşilli’deki 200 konut için kura çekimi yapılacak.