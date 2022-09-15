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  • Erdoğan'ın açıkladığı konut projesinde şok detay. Taksitlere 6 ayda bir memur maaş zammı kadar artış yapılacak.

Erdoğan'ın açıkladığı konut projesinde şok detay. Taksitlere 6 ayda bir memur maaş zammı kadar artış yapılacak.

TOKİ uygulamalarında ev alıp taksit ödeyenler 6 ayda bir memur maaşı zammı oranında taksitler zamlanıyor. Bu uygulama devam edecek mi? Çünkü, TOKİ’nin sayfasında ‘ilk iş yerim başlıklı’ bölümün son satırında “altı ayda bir memur zammı uygulanacaktır” denilmekte. Sosyal medya kullanıcılarına göre bu kural ev ve arsa satışlarında da uygulanacak.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:13
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TOKİ projesinde şok detay. Taksitlere 6 ayda bir memur maaş zammı kadar artış yapılacak. İş yerim sayfasında işte o detay yer aldı

Erdoğan'ın açıkladığı konut projesinde şok detay. Taksitlere 6 ayda bir memur maaş zammı kadar artış yapılacak.
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TOKİ yapacağı evler ve işyerleriyle birlikte satışa çıkacak arsalarda rakamlar yerinde durmaz görüşü hakim. Çünkü TÜİK’in açıkladığı inşaat maliyet enflasyonu 114,74. İnşaat maliyetlerindeki bu artışa karşı vatandaşlar soruyor.”Bu fiyatlar yerinde duracak mı”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin Türkiye genelinde 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi yapacağını duyurdu. 14 Eylül itibariyle başvuruların yapılıyor. 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri satışa çıkarılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TOKİ’nin açıklamalarının ardından peş peşe soru işaretleri ortaya çıktı. İşte o soru işaretleri sosyal medyada gündem oluyor. TÜİK ‘in verilerine göre inşaattaki enflasyon Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 114,74 artmış durumda. Fiyatlar yerinde durmuyor.

Sosyal Medya kullanıcılarına göre taksitler de aynı inşaatlardaki fiyat artışları gibi yükselecek. TOKİ’nin internet sayfası satır araları iyi incelendiğinde kafalar karışıyor. Çünkü vatandaş Mesela 3+1 eve ödeme planı 178 bin lira peşinat 2800 liradan 240 taksit ödeme yapacak. Ancak vatandaş soruyor. Taksitler sabit mi olacak. Hem inşaat maliyetleri artıyor hem de faiz artıyor. Çünkü TOKİ’in internet sayfasında iş yerim adlı bölüm iyi incelendiğinde son satırda yazan “ Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

İşte bu söz yani altı aylık dömenlerde memur maaşı artış oranında zam iş yerleri dışında da uygulanacak mı? Hal böyle olursa 850 lira olduğu açıklanan 3+1 bir ev sosyal medya kullanıcıları tarafından 3 milyon liraya çıkacağı ileri sürüyor.

 

İşte TOKİ’nin ‘İLK İŞYERİM BAŞVURU ŞARTLARI’ Başlıklı bölümde yazanları şöyle:

İLK İŞYERİM
BAŞVURU ŞARTLARI

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

Başvuru Şartları:
• TC Vatandaşı olmak
• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak
• 18 yaşını doldurmuş olmak
• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler
• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

Ödeme Şartları

• Başvuru bedeli : 2000 TL

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.

Başvuru şartlarının en son satırında "6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranın uygulancaktır." İşte bu sözler kafaları karıştırıyor. 

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Ben Tosunpaşa
15.09.2022 12:47
İnsanlara açık ve net bilgilendirme vermediler vatandaş bilinçsiz şekilde hucum etti önce şartları açıkca öğrenin reis ve bakan ayrı telden toki başkanı ayrı telden çalıyor dinlerseniz  
 
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