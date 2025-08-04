TOKİ şantiyesinde yangın

Hadımağa 3. Etap TOKİ konutlarının yapım aşamasında olduğu alanda, sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın başladı. Alevler hızla çevredeki inşaat malzemeleri ve ahşap taşıma paletlerine yayıldı.

Yangın söndürme ekipmanları yetersiz kaldı

Şantiyede çalışan işçiler, ilk müdahaleyi yangın söndürücülerle yaptı. Ancak söndürücülerin hızla boşalması üzerine ekipler bu sefer küreklerle toprak atarak yangını bastırmaya çalıştı.

İtfaiye devreye girdi, işçiler alandan uzaklaştı

Yangının genişlemesiyle işçiler güvenli bölgeye çekildi. Olay yerine ulaşan itfaiye birimleri, etkili müdahaleyle alevleri kontrol altına almayı başardı.

Can kaybı yaşanmadı, soruşturma süreci başladı

Yangında yaralanan veya hayatını kaybeden olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.