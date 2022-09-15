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TOKİ'nin sosyal konut projesinde ödeme şartları değişti: Ödemeler teslimattan sonra değil sözleşmeden sonra

Sosyal Konut projesinde kurayı kazananlar için taksit ödemeleri 13 Eylül’de 'konutun teslimini takip eden ay' olarak belirtilmişti. TOKİ’nin internet sitesinde bu ifade “Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacaktır” olarak değiştirildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 15:17
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TOKİ sosyal konut projesinde ödeme şartlarını değiştirdi

TOKİ'nin sosyal konut projesinde ödeme şartları değişti: Ödemeler teslimattan sonra değil sözleşmeden sonra
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TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvurular dün itibarıyla başladı. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilmeye başlandı. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Proje tanıtımı ilk olarak TOKİ’nin internet sitesinde yapılmış ve burada taksit ödemelerinin konutun tesliminden sonraki ay başlayacağı bilgisi yer almıştı. Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan tanıtımın ardından TOKİ’nin sitesindeki bu ifade değiştirildi.

Bunun yerine, “Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacaktır” ifadesi koyuldu. Yani daha önce evini aldıktan sonra taksit ödemesi başlayacakken son değişiklik ile kuradan bir ay sonra hak sahipleri taksit ödemelerine başlayacak.

TOKİ'nin sitesinde 13 Eylül tarihinde ödemeler için "konut tesliminden sonra" ifadesi yer alırken 14 Eylül'de ifade değiştirildi.
 
TAKSİT ÖDEMELERİNDE ARTIŞ YAPILACAK

Dar gelirli yurttaşın ev sahibi olabilmesi iddiasıyla hayata geçirildiği iddia edilen sosyal konut projesinde Erdoğan, aylık taksit tutarlarının sabit kalmayacağı yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Ancak ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki “Memur Maaş Artış Oranı” dikkate alınarak aylık taksit ödemelerinde artış yapılacak. Asgari ücretlilerin maaş zamları enflasyonun gerisinde kalmıştı.

2+1 KONUTLARIN FİYATI 608 BİN LİRA OLACAK

Projeye göre, 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. İlk etap 2 yılda tamamlanacak. 2+1 konutların fiyatı 608 bin lira olacak. Ödemeleri ise 2280 liralık taksitlerle 240 vadeyle yapılacak. 850 bin liralık 3+1 konutlarda da ödemeler 3187 liradan başlayacak.

Sosyal konut projesine başvurmak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1992 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

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Sema nur
15.09.2022 15:55
Milleti yine kandıracaklar Bunun kokusu yakın gelecekte çıkacak o zaman da muhatap bulunmayacak  
 
Millet
15.09.2022 15:34
TOKİ fakire çalışmadı zengine çalıştı 2019’daki sosyal konutlara daha başlanmadı bile şimdi de hayal satıyorlar seçimi kazanmak için milleti kandırıyorlar  
 
VatandaşMustafa
15.09.2022 15:24
Akp nin ipiyle kuyuya inilmez. Bu kampanyaya TÜİK in açıkladığı gerçek olmayan rakamlarla devam edilirse yarı yolda kalırız.  
 
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