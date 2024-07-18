TOKİ'de bayram değişimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Başkanlık görevine M. Levent Sungur atandı. Önceki başkan Ömer Bulut'un Bakan Yardımcılığı görevine atanmasıyla boşalan makama Sungur getirildi.

Sungur, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, TOKİ'nin başarılarını vurgulayarak, Bulut'un liderliğindeki ekibin TOKİ'yi güvenli ve ileriye taşıdığını belirtti. Sungur, TOKİ'nin gelecekte de ülkenin dört bir yanında çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

M. LEVENT SUNGUR KİMDİR?

18 yıldır TOKİ'de farklı kademelerde çeşitli görevlerde bulunan M. Levent Sungur 1981'de Trabzon'da doğdu.

İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sungur, 2003 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Meslek hayatında yurtdışında ve yurt içinde çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra, 2006 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzman olarak çalışmaya başlamıştır.

Sırasıyla Statik, Zemin Araştırma ve Altyapı Şube Müdürlüğü görevlerinden sonra Mayıs 2009 ile Aralık 2018 arasında Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı olarak atanan Sungur, Aralık 2018 tarihinden beri Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce, az seviyede ise Farsça ve Almanca bilmektedir. Mustafa Levent Sungur evli olup, 3 çocuk babasıdır.