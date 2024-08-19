TOKİ'den 10 bin TL taksitle ev alma fırsatı: Kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ'den 10 bin TL taksitle ev alma fırsatı: Kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ, 100.000 TL'lik peşinat ve aylık 10.000 TL taksit seçenekleriyle konut sahibi olma fırsatı sundu. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin önde gelen konut geliştirme kuruluşlarından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ülke genelinde 43 şehirde, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu toplam 310 gayrimenkulün satışı için önemli bir adım attı. 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu satışlar, açık artırma yöntemiyle yapılacak. TOKİ, bu satışlarla ilgili olarak, 100.000 TL peşinat ve aylık 10.154 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Özellikle dar gelirli vatandaşların büyük bir ilgiyle beklediği bu konut satışları, hem iş yeri hem de konut olmak üzere çeşitlendirilmiş durumda. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, projede yer alan iş yerleri için peşinat ve 60 ay vadeli taksitler, konutlar için ise peşinat ve 72 ay vadeli taksitlerle satın alma imkanı bulunuyor.

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TOKİ'DEN ANAHTAR TESLİM

TOKİ, derhal teslim edilmek üzere hazır konut ve iş yerlerinin satış sürecini başlatmıştır. 20 ve 21 Ağustos 2024 tarihlerinde yeni sahiplerine teslim edilecek olan gayrimenkuller, saat 10.30'da düzenlenecek olan açık artırma ile buluşacak. Açık artırmanın Ankara'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İstanbul'daki TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacağı bildirildi.

TOKİ KONUT SATIŞLARI

TOKİ, merkezi konumlarda bulunan daireler için cazip ödeme seçenekleri sunuyor. İlk etapta 100.000 Türk Lirası peşinatla başlayan planlar, 72 ay boyunca aylık 10.154 Türk Lirası taksitlerle devam ediyor. Ayrıca, Edirne Keşan'daki konutlar için düzenlenecek açık artırmada, yine 100.000 Türk Lirası peşinatla, 72 ay vade ile ayda 22.000 Türk Lirası taksit imkanı bulunuyor. TOKİ'nin diğer işyeri ve konut projeleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, emlak müzayede platformu üzerinden ilanlara ulaşabilirler.

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