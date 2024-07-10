TOKİ'den aylık 7 bin liraya ev sahibi olma fırsatı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ'den aylık 7 bin liraya ev sahibi olma fırsatı

TOKİ'den milyonları sevindirecek haber geldi. 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler sudan ucuza satılacak.

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