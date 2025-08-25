TOKİ’den dev fırsat: Türkiye genelinde 30 ilde 312 adet

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 ilde toplam 312 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi megakentlerin yanı sıra diğer illerdeki arsalar, 307 bin liradan başlayan fiyatlarla yatırımcıların ilgisine sunuldu. Bu dev satış, hem bireysel alıcılar hem de yatırımcılar için büyük bir fırsat olacak.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİYLE ERİŞİM KOLAYLIĞI

TOKİ’nin düzenlediği açık artırma, 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10:30’da İstanbul ve Ankara’daki merkezlerde gerçekleştirilecek. Alıcılar, fiziksel katılımın yanı sıra çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek. Ödeme koşulları ise oldukça cazip: Alıcılar, %25 peşinatla 48 ay vade veya %40 peşinatla 36 ay vade seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Bu esnek ödeme planları, özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için büyük bir avantaj.

HANGİ İLLERDE HANGİ FIRSATLAR VAR?

Satışa sunulan 312 arsa, toplamda yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki arsalar, konumları itibarıyla yüksek talep görmesi beklenen bölgelerde yer alıyor. Özellikle İstanbul’daki arsaların fiyatları, megakentin ortalama daire fiyatlarının bile altında kalarak dikkat çekiyor. Diğer iller arasında Antalya, Denizli, Tekirdağ ve daha pek çok şehir bulunuyor. TOKİ, bu satışlarla hem bireysel konut inşaatını teşvik etmeyi hem de kentsel dönüşüm projelerine kaynak yaratmayı amaçlıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

TOKİ’nin arsa satışları, Türkiye’nin konut ve inşaat sektöründe hareketliliği artırması bekleniyor. Uzmanlar, bu satışların özellikle kentsel dönüşüm projelerine ivme kazandıracağını ve bireysel yatırımcılar için uygun fiyatlı arsa edinme fırsatı sunacağını belirtti. Ayrıca, TOKİ’nin gelir paylaşım modeli çerçevesinde elde ettiği kaynakların, düşük ve orta gelirli aileler için sosyal konut projelerine aktarılacağı ifade edildi.

Açık artırmaya katılmak isteyenler, katılım teminatı yatırarak 10 Eylül’deki ihaleye hazırlanabilir. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için TOKİ’nin resmi internet sitesi ve www.emlakmuzayede.com.tr adresi ziyaret edilebilir.