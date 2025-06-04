TOKİ'den Hazır Daire Fırsatı: Ayda 8.834 TL Taksitle Ev Sahibi Olun!

Uygun peşinat ve uzun vade seçenekleriyle dikkat çeken bu daireler, 2+1 ve 3+1 tiplerinde vatandaşlara sunuluyor.

Uygun Peşinat ve Uzun Vade Seçenekleri

TOKİ'nin duyurduğu bilgilere göre, 2+1 daireler 530.046 TL peşinat ve 180 ay vade seçeneğiyle, aylık 8.834 TL taksitle satışa çıkarıldı. 3+1 daireler için ise peşinat 737.426 TL, aylık taksit tutarı ise 12.290 TL olarak belirlendi. Ayrıca, dairelerin satışında 120, 180 ve 240 aya kadar çeşitli vade seçenekleri de mevcut.

Başvurular Devam Ediyor, Son Gün 30 Mayıs!

Konutlar için başvuru süreci 26 Mayıs 2025 tarihinde başladı ve 30 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular, 10.000 TL başvuru bedeli ödenerek T.C. Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Kura çekimi ise 12 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sözleşme Tarihleri ve Koşullar

Kurada asil olarak hak kazananların sözleşme imzalama tarihleri 23-24 Haziran 2025 olarak açıklandı. Yedek hak sahipleri ise 30 Haziran 2025 tarihinde Mihalıççık Ziraat Bankası şubesinde sözleşmelerini imzalayabilecek. Asil hak sahiplerinin işlemleri tamamlandıktan sonra kalan konutlar için ek bir süreç başlatılacak.

Başvuru yapacak kişilerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş bulunması gerekiyor. Her hane halkı adına sadece tek bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru geçersiz sayılacak ve kura öncesi denetimlere tabi tutulacak.

Teslimat ve Diğer Detaylar

Satışa sunulan stok konutların en geç 36 ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Anahtar tesliminde, geçerli Katma Değer Vergisi (KDV) oranı üzerinden tahsilat yapılacak.

TOKİ, sadece Eskişehir'de değil; Ankara, İstanbul, Kastamonu ve Diyarbakır gibi birçok farklı ilde de benzer konut satış projeleri yürütmeye devam ediyor. Özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu büyükşehirlerdeki konutlar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.