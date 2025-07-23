TOKİ'den sudan ucuza arsa satışı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 56 ilde bulunan toplam 642 arsayı satışa çıkaracağı tarihi duyurdu

Müzayedeler 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirelecek.

Arsalara sahip olmak isteyen vatandaşlara yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânı tanınacak. Satış bedelinin tamamını peşin ödeyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

MÜZAYEDELER NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Arsaların açık artırmaları, İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara Yenimahalle Macunköy’de bulunan İlkbank Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

Katılımcılar, 10.30’da başlayacak olan müzayedelere fiziki ortamda veya çevrim içi olarak dâhil olabilecek.

ARSALAR HANGİ İLLERDE BULUNUYOR?

5 Ağustos 2025’te satışa çıkacak 324 arsa, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde yer alıyor.

