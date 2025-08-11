TOKİ'lerdeki su mağduriyetine AFAD'dan açıklama

ELAZIĞ / MAİDE POLAT

Elazığ’da Sarıçubuk TOKİ’lerinde yaşayan bir vatandaş, 10 gündür suyun olmadığını ve mağdur edildiğini iddia etti. Vatandaş, yaşadığı sorunları dile getirerek, “Evimiz teslim edilene kadar eksiklikler giderilene kadar konteynerde oturabilirsiniz dediler. Biz de güvenip konteynerde kalmaya devam ettik. Ancak 1 Ağustos sabah 10’da elektrik ve suyumuz kesildi. AFAD yetkilileriyle görüştük. Sarıçubuk’taki TOKİ’lerde herhangi bir sorun olmadığını, eksiklerin 10 gün içinde giderileceğini söylediler. Bana kiralık ev bulmamı, kirada oturmamı önerdiler ve kesinlikle yardımcı olamayacaklarını, konteynerden çıkmam gerektiğini belirttiler.” dedi.

Vatandaş, sosyal medya üzerinden AFAD’a ulaşarak durumunu paylaştığını ancak tatmin edici bir yanıt alamadığını öne sürdü. “AFAD’a yazdım, oturduğum yerde su yok dedim. Bana, ‘Sarıçubuk 1. Etap TOKİ’lerinde hiçbir sorun yoktur, taşınmaya hazırdır’ yanıtı geldi. Özel mesajla da geçen hafta pazartesi günü tüm dairelere su verileceği söylendi, ama bir haftadır su verilmedi. Üstelik AFAD Elazığ beni sosyal medya hesabından engelledi.” iddiasında bulundu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

Konuyla ilgili AFAD Elazığ yetkililerinden açıklama geldi. Yetkililer, vatandaşın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve konteyner kentten çıkmamak için bu iddiaların ortaya atıldığını belirtti. AFAD, Sarıçubuk TOKİ’lerinde su ve elektrik hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı. Yetkililer, iddiaların asılsız olduğunu kanıtlamak için bölgede yaşayan diğer sakinlerden alınan bir video kaydını da paylaştı. Videoda, TOKİ’lerde suyun aktığı ve herhangi bir altyapı problemi olmadığı görüldü.

AFAD, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve Sarıçubuk TOKİ’lerinin yaşam için uygun koşullara sahip olduğunu ifade etti.