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TOKİ'nin sosyal konut projesi İlk Evim İlk İşyerim'e başvuran kişi sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru olduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:54
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TOKİ'nin sosyal konut projesi İlk Evim İlk İşyerim'e başvuran kişi sayısı açıklandı

TOKİ'nin sosyal konut projesi İlk Evim İlk İşyerim'e başvuran kişi sayısı açıklandı
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Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AA'da yer alan haberde, projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." bilgisini verdi.

Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz."

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