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TOKİ'nin sosyal konut projesinden Kanal İstanbul çıktı: Hayal tacirliği yapılıyor

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 50 bin sosyal konutun 20 bininin Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak Yenişehir sınırları içinde olduğunu ve bu alanın arsa tapusu olmadığını açıkladı. Ataman “TOKİ, tapuda tarla olan yerlere başvuru alıyor.” dedi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:48
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 12:50
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TOKİ'nin sosyal konut projesinden Kanal İstanbul çıktı

TOKİ'nin sosyal konut projesinden Kanal İstanbul çıktı: Hayal tacirliği yapılıyor
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin Türkiye genelinde 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi yapacağını duyurdu. 14 Eylül itibariyle başvuruların başladığı projenin TOKİ tarafından açıklanan ayrıntılarına göre İstanbul'da yapılacak konutlar Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla'da inşa edilecek. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul'da yapılacak 50 bin konutun 20 bininin Kanal İstanbul sınırları içinde kaldığını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kısa süre önce kanalın etrafına kurulacak Yenişehir'in tapu süreci ile ilgili imar uygulamasının iptal ettiğini duyurduğunu anımsatan Ataman “Ortada daha arsa tapusu yok ama TOKİ söz konusu konutlara başvuru alıyor” dedi.

"BAKAN HAYAL TACİRLİĞİ YAPIYOR"

Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"İptal kararı sonrasında önce tapu sürecine ilişkin yeni imar uygulaması askıya çıkacak, kesinleşecek ardından tapular dağıtılacak. TOKİ söz konusu yerleri ihaleye çıkıp kazma vuracak. Bakan hayal tacirliği yapıyor. Cumhurbaşkanının bu durumdan haberi var mıdır bilmiyorum.

TOKİ bugün tapuda tarla olan yerlere başvuru alıyor, ekim sonu kura çekimi yapacağını söylüyor. Ortada Yenişehir'in arsa tapusu yok. Ne zaman olacağı da bakan tarafından açıklanmış değil. Bu hayal tacirliği değil de nedir? Maketten konut satışı duyduk da tarladan konut satışını da ilk defa duyuyoruz."

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Tuz koktu neyin hayali bu sacmaliklar
14.09.2022 13:27
Yirmi yıldır din iman tacirliği yapılmış bir sistemden başka ne bekliyor umuyordunuz ki, şaşırmanıza şaşarım doğrusu  
 
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