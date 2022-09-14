TOKİ'nin sosyal konut projesinden Kanal İstanbul çıktı: Hayal tacirliği yapılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin Türkiye genelinde 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi yapacağını duyurdu. 14 Eylül itibariyle başvuruların başladığı projenin TOKİ tarafından açıklanan ayrıntılarına göre İstanbul'da yapılacak konutlar Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla'da inşa edilecek. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul'da yapılacak 50 bin konutun 20 bininin Kanal İstanbul sınırları içinde kaldığını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kısa süre önce kanalın etrafına kurulacak Yenişehir'in tapu süreci ile ilgili imar uygulamasının iptal ettiğini duyurduğunu anımsatan Ataman “Ortada daha arsa tapusu yok ama TOKİ söz konusu konutlara başvuru alıyor” dedi.

"BAKAN HAYAL TACİRLİĞİ YAPIYOR"

Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"İptal kararı sonrasında önce tapu sürecine ilişkin yeni imar uygulaması askıya çıkacak, kesinleşecek ardından tapular dağıtılacak. TOKİ söz konusu yerleri ihaleye çıkıp kazma vuracak. Bakan hayal tacirliği yapıyor. Cumhurbaşkanının bu durumdan haberi var mıdır bilmiyorum.

TOKİ bugün tapuda tarla olan yerlere başvuru alıyor, ekim sonu kura çekimi yapacağını söylüyor. Ortada Yenişehir'in arsa tapusu yok. Ne zaman olacağı da bakan tarafından açıklanmış değil. Bu hayal tacirliği değil de nedir? Maketten konut satışı duyduk da tarladan konut satışını da ilk defa duyuyoruz."