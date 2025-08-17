Tokio Hotel, 20. yılını görkemli bir konserle taçlandırdı

Alman müzik grubu Tokio Hotel, kariyerinin 20. yılını Berlin’deki Parkbühne Wuhlheide sahnesinde kutladı. 2005 yılında “Durch den Monsun” adlı şarkılarıyla şöhrete kavuşan grup, bu özel gecede binlerce hayranıyla buluştu. Konser, havai fişekler, drone gösterileri ve yapay yağmur eşliğinde adeta bir görsel şölene dönüştü.

HEİDİ KLUM AİLESİYLE KONSERDEYDİ

Grubun gitaristi Tom Kaulitz’in eşi, dünyaca ünlü model ve televizyon sunucusu Heidi Klum da geceye katılan isimler arasındaydı. Klum, sahne sonrası Instagram hesabından “Harikaydınız” mesajını kalplerle süsleyerek paylaştı. Bu destek, hem konser alanındaki hayranların hem de sosyal medyada grubun takipçilerinin dikkatini çekti.

“ÖNCE AİLE”

Konser sırasında duygularını paylaşan solist Bill Kaulitz, kardeşi Tom ve diğer grup üyeleri Georg Listing ile Gustav Schäfer’e teşekkür ederek, “Aramızdaki koşulsuz sevgi sayesinde hâlâ birlikteyiz. Bizim için öncelik aile olmak” sözlerini kullandı. Kaulitz ayrıca, “Bugün çok heyecanlıyız, kelimeler yetmiyor. İyi ki buradasınız” diyerek seyircileri selamladı.

TÜRKİYE’DEKİ HAYRANLARDAN İLGİ

Tokio Hotel, 2000’li yıllarda Türkiye’de de gençler arasında geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. “Durch den Monsun” ve ardından gelen şarkıları, o dönemde müzik kanallarında ve dergilerde sıkça yer aldı. Berlin’deki 20. yıl konseri Türkiye’deki hayranlar arasında da gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı konser görüntülerini paylaşarak “Onlarla büyüdük, hâlâ dinliyoruz” yorumlarını yaptı.

HAYRANLARIN DUYGUSAL ANLATIMLARI

Konseri yerinde izleyen hayranlardan bazıları, grubun kendilerine nasıl ilham verdiğini anlattı. Bir hayran, “Tokio Hotel bize kim olursak olalım kendimiz olmanın değerli olduğunu gösterdi” dedi. Bir diğeri ise, “Müzikleri zor zamanlarda yanımda oldu, bana güç verdi” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER VE GELECEK PLANLARI

Bill ve Tom Kaulitz, bugün ABD’de yaşamlarını sürdürüyor. İkili, “Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood” adlı podcastleriyle hayranlarına ulaşmaya devam ediyor. Ayrıca, Netflix yapımı “Kaulitz & Kaulitz” dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Grubun Berlin’deki 20. yıl konseri, hem geçmişe dönük nostalji hem de geleceğe yönelik bir enerjiyle hatırlanacak bir etkinlik oldu.