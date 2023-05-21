Toksik ilişki nedir? Toksik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?

İlişkiler mutlu başlasa da zamanla değişerek toksik bir hal alabilir. Toksik bir ilişkide olduğunuzu gösteren pek çok işaret bulunmaktadır. Peki, toksik ilişki nedir? Toksik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Toksik ilişki nedir? Toksik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Mutlu devam etmeyen ilişkiler zamanla toksik ilişkilere dönüşür. Toksik ilişkilerde kişiler kendilerini davranışlarıyla belli eder. Peki, toksik ilişki nedir? Toksik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?

İlişkilerde yaşanan sorunlar ve anlaşmazlıklar ilişkilerin zor zamanlardan geçmesine sebep olur. İlişkinizde aşamadığınız problemler zamanla hem size hem de partnerinize zarar verir. Güven duygusu yavaş yavaş kaybolur ve aranızdaki saygı azalır. Kontrolcü davranışlar ve mutsuzluk ortaya çıkar. Bu durumda aslında siz farkında olmasanız da ilişkiniz toksik hale gelmiş olabilir.

TOKSİK İLİŞKİ NEDİR?

Toksik ilişki yaşamımızda bizi mutsuz kılan, kendimizi sorgulamamıza neden olan, yeri geldiğinde kendimizi suçlamamıza neden olan ilişkilerdir. Temel düzeyde kendinizi iyi hissetmek yerine kötü hissetmenize neden olur. Bu tür ilişkilerden kopmak oldukça zor olur. Bu yüzden sosyal hayatınızdan iş hayatınıza kadar her alanda sizi olumsuz etkiler.

TOKSİK İLİŞKİDE OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?

Aşırı kıskançlık ilişkilere ciddi zarar verir. Kıskançlık genellikle güvensizliğin işareti olarak görülür. Her ilişkide kıskançlık olur hatta belirli bir miktar kıskançlık iyidir denir ancak fazla kıskançlık, güvensizliğin işaretidir.

Sevgiliniz devamlı nerede olduğunuzu veya kiminle buluştuğunuzu soruyor mu? Bu davranışlar kıskançlık ve güvensizliğin işaretidir. Kontrolcü davranışlar bir süre sonra ilişkileri yorar. Kendinizi kötü hissetmenize sebep olur. Bu durumda partnerinizden uzaklaşırsınız.

Nerede olduğunuz ve kiminle görüştüğünüz konusunda devamlı sevgilinize yalan söylemek zorunda kalıyorsanız ilişkiniz giderek toksik bir hal alıyordur.

Sırf sevgiliniz istiyor diye bir şey yapıyor ama kendi ihtiyaçlarınızı gözardı ediyorsanız toksik bir ilişkide olabilirsiniz.

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