Sosyal hayatınızda neredeyse her gün birbirinden farklı insanlarla karşı karşıya kalırsınız. Bazı insanlarla vakit geçirmek enerjinizi yükseltir. Ancak bazı insanlarla da son derece toksik tavırlarıyla tüm gününüzün kötü geçmesine sebep olur. Peki, toksik insan nedir? Toksik insan nasıl anlaşılır?

TOKSİK İNSAN NEDİR? TOKSİK İNSAN NASIL ANLAŞILIR?

1- MANİPÜLATÖR

Bu kişi, kendi çıkarlarına hizmet etmek için başkalarını manipüle etme konusunda yeteneklidir. Etraflarındakileri kontrol etmek için duygusal manipülasyon, suçluluk duygusu uyandırma veya aldatıcı taktikler kullanırlar. Niyetleri kendi çıkarlarına yöneliktir ve genellikle arkalarında kırık bir güven ve zarar görmüş ilişkiler bırakırlar.

2- SÜREKLİ ELEŞTİREN

Bu tür insanlar her zaman her şeyde ve herkeste kusur bulur. Başkalarını eleştirmek ve küçümsemek konusunda çabuk davranırlar, benlik saygısını aşındırırlar ve olumsuz bir atmosfer yaratırlar. Sürekli olumsuzlukları yorucu ve moral bozucu olabilir, bu da sağlıklı bir öz değer duygusunu sürdürmeyi zorlaştırır.

3- DRAMATİK

Bu kişi, kendi yaşamlarında ve etrafındakilerin yaşamlarında dram yaratmakta ve beslemekte başarılıdır. Durumları abartırlar, dedikodu yayarlar ve dikkat çekerler. Onların huzurunda olmak genellikle gereksiz strese ve duygusal kargaşaya yol açar.

4- ENERJİ ÇEKEN

Bu tip insanlar, enerjinizi boşaltmanın ve sizi duygusal olarak bitkin bırakmanın bir yolunu bulur. Bencildirler ve karşılık vermeden sürekli olarak başkalarından doğrulama ve destek ararlar. Onlarla zaman geçirmek yorucu ve tatmin edici gelmiyor. Hatta yanlarındayken kendinizi sürekli negatif hissediyorsunuz.

5- SÜREKLİ BAŞKALARINI SUÇLAYAN

Bu kişi, talihsizlikleri için başkalarını suçlayarak ve kendi eylemlerinin sorumluluğunu almayı reddederek sürekli olarak kurban kartını oynar.

Merhamet ve ilgi ararlar, genellikle başkalarını kendi sorunlarından suçlu veya sorumlu hissetmeleri için manipüle ederler. Etraflarında olmak, gittikleri her yere genellikle bir olumsuzluk bulutu getirdikleri için duygusal olarak yorucu ve boğucu olabilir.