Toksoplazma nedir? Kedilerden bulaşan Toksoplazma belirtileri neler?

Toksoplazma olarak adlandırılan parazit türü kedilerden bulaşmaktadır. Enfekte kedilerden bulaşan Toksoplazma’nın sonuçlarına karşı uzmanlar uyarıyor. Peki, Toksoplazma nedir? Kedilerden bulaşan Toksoplazma belirtileri neler?

Toksoplazma nedir? Kedilerden bulaşan Toksoplazma belirtileri neler?

Kedilerden bulaşan Toksoplazma bir parazit türüdür. Kedi sahipleri ciddi sonuçlara yol açan toksoplazma’ya dair bilgileri araştırıyor. Peki, Toksoplazma nedir? Kedilerden bulaşan Toksoplazma belirtileri neler?

TOKSOPLAZMA NEDİR?

Genellikle kedilerde meydana gelir ve bazı çiftlik hayvanlarını da enfekte edebilir. Toksoplazma her ne kadar hayvanlarda ürese de, insanları da enfekte edebilen bir hastalık çeşididir.

Toksoplazma, hayvanlardan insanlara direk temas yoluyla bulaşmaz fakat hayvan dışkısıyla, dışkının bulaştığı eşyalar yoluyla ya da enfekte olan çiftlik hayvanlarının az pişmiş olarak besin yoluyla tüketilmesiyle bulaşabilir.

Özellikle hamile kadınların doğum sonrasına kadar kedi dışkısından uzak durması ve az pişmiş ya da çiğ et tüketmemeleri gerekmektedir. Toksoplazma (gondii) hamile kadınlarda düşük riskine veya bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir hastalıktır.

Toksoplazma aynı zamanda gözde retina enfeksiyonuna neden olabileceği gibi görme sinirine veya görme merkezine de ciddi zararlar verebilir. Tedavi edilmediği takdirde ise hastada görme kaybı oluşabilir.

TOKSOPLAZMA NASIL BULAŞIR?

Toksoplazma insana 3 temel şekilde bulaşıyor:

-Enfekte bir kedinin dışıkısı ile temas edip daha sonra bu temasın gerçekleştiği eli yıkamadan ağza götürmek

-Enfekte bir hayvanın etini iyice pişirmeden yemek

-Enfekte bir anne adayından hamilelik sırasında bebeğine bulaşması

TOKSOPLAZMA BELİRTİLERİ NELER?

Toksoplazma enfeksiyonları erişkinlerde genelde pek belirti vermez. Çoğu zaman doktora gitme gereksinimi doğurmayan hafif bir soğuk algınlığı şeklinde atlatılır.

Hafif kas ve eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk, lenf düğümlerinde şişlik gibi belirtiler görülebilir.

Belirtiler birkaç hafta ile birkaç ay içinde kendiliğinden geriler.

Çok nadiren göz enfeksiyonlarına neden olabilir.

Bağışıklık sistemi baskılanmış lösemi, lenfoma, AIDS hastaları ile organ nakli yapılan hastalarda çok daha ağır seyredebilir ve hatta ölümlere neden olabilir.

TOKSOPLAZMADAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

-Ellerinizi sık sık yıkayın.

-Eğer toprak ile uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin

-Çiğ ya da az pişmiş et yemeyin (salam sucuk vb)

-Çiğ et ile temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın

-Çiğ et kestiğiniz bıçak ile iyice yıkamadan başka bir madde kesmeyin

-Çiğ et kestiğiniz kesme tahtalarını iyice yıkamadan üzerinde başka bir işlem yapmayın

-Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka çok iyi yıkayın

-Tercihen dışarıda yeşil yapraklı salataları yemeyin

-Pastörize edilmemiş süt içmeyin bu tür sütlerden üretilmiş ürünleri kullanmayın

-Evde kedi varsa kumunu siz değiştirmeyin

-Kedinin kumunun 24 saat aralıklarla mutlaka değişmesini sağlayın

-Kedinizi dışarı bırakmayın

-Kedinize çiğ et yedirmeyin

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı