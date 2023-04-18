Kedilerden bulaşan Toksoplazma bir parazit türüdür. Kedi sahipleri ciddi sonuçlara yol açan toksoplazma’ya dair bilgileri araştırıyor. Peki, Toksoplazma nedir? Kedilerden bulaşan Toksoplazma belirtileri neler?

TOKSOPLAZMA NEDİR?

Genellikle kedilerde meydana gelir ve bazı çiftlik hayvanlarını da enfekte edebilir. Toksoplazma her ne kadar hayvanlarda ürese de, insanları da enfekte edebilen bir hastalık çeşididir.

Toksoplazma, hayvanlardan insanlara direk temas yoluyla bulaşmaz fakat hayvan dışkısıyla, dışkının bulaştığı eşyalar yoluyla ya da enfekte olan çiftlik hayvanlarının az pişmiş olarak besin yoluyla tüketilmesiyle bulaşabilir.

Özellikle hamile kadınların doğum sonrasına kadar kedi dışkısından uzak durması ve az pişmiş ya da çiğ et tüketmemeleri gerekmektedir. Toksoplazma (gondii) hamile kadınlarda düşük riskine veya bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir hastalıktır.

Toksoplazma aynı zamanda gözde retina enfeksiyonuna neden olabileceği gibi görme sinirine veya görme merkezine de ciddi zararlar verebilir. Tedavi edilmediği takdirde ise hastada görme kaybı oluşabilir.

TOKSOPLAZMA NASIL BULAŞIR?

Toksoplazma insana 3 temel şekilde bulaşıyor:

-Enfekte bir kedinin dışıkısı ile temas edip daha sonra bu temasın gerçekleştiği eli yıkamadan ağza götürmek

-Enfekte bir hayvanın etini iyice pişirmeden yemek

-Enfekte bir anne adayından hamilelik sırasında bebeğine bulaşması

TOKSOPLAZMA BELİRTİLERİ NELER?

Toksoplazma enfeksiyonları erişkinlerde genelde pek belirti vermez. Çoğu zaman doktora gitme gereksinimi doğurmayan hafif bir soğuk algınlığı şeklinde atlatılır.

Hafif kas ve eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk, lenf düğümlerinde şişlik gibi belirtiler görülebilir.

Belirtiler birkaç hafta ile birkaç ay içinde kendiliğinden geriler.

Çok nadiren göz enfeksiyonlarına neden olabilir.

Bağışıklık sistemi baskılanmış lösemi, lenfoma, AIDS hastaları ile organ nakli yapılan hastalarda çok daha ağır seyredebilir ve hatta ölümlere neden olabilir.

TOKSOPLAZMADAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

-Ellerinizi sık sık yıkayın.

-Eğer toprak ile uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin

-Çiğ ya da az pişmiş et yemeyin (salam sucuk vb)

-Çiğ et ile temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın

-Çiğ et kestiğiniz bıçak ile iyice yıkamadan başka bir madde kesmeyin

-Çiğ et kestiğiniz kesme tahtalarını iyice yıkamadan üzerinde başka bir işlem yapmayın

-Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka çok iyi yıkayın

-Tercihen dışarıda yeşil yapraklı salataları yemeyin

-Pastörize edilmemiş süt içmeyin bu tür sütlerden üretilmiş ürünleri kullanmayın

-Evde kedi varsa kumunu siz değiştirmeyin

-Kedinin kumunun 24 saat aralıklarla mutlaka değişmesini sağlayın

-Kedinizi dışarı bırakmayın

-Kedinize çiğ et yedirmeyin