Tolga Çevik'ten üzen haber!

Sevilen projelerde yer alarak adından sürekli söz ettiren başarılı oyuncu Tolga Çevik'ten üzücü haber geldi.

İbrahim Büyükak ile başrolü paylaşan Tolga Çevik, Kalender Pide filmiyle yeniden ekranlarda olacaktı.

Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, bu kez sağlık durumu nedeniyle adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Magazin gündeminden uzakta bir hayat süren Çevik, 12 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de yapılması planlanan Tolgshow gösterisinin ertelendiğini Instagram üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, Çevik’in sahne performansını etkileyen önemli bir sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi. Komedyene “lomber disk hernisi” (bel fıtığı) teşhisi konulduğu ve bu nedenle sahneye çıkamayacağı belirtildi.

YENİ GÖSTERİ TARİHİ BELLİ OLDU

Tolgshow İzmir gösterinin, yeni tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

LOMBER DİSK HERNİSİ NEDİR?

Lomber disk hernisi, halk arasında bilinen adıyla bel fıtığı, omurgadaki disklerin yerinden kaymasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. Özellikle bel bölgesinde şiddetli ağrıya, hareket kısıtlılığına ve bazı durumlarda sinir sıkışmalarına yol açar.