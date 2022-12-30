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Çataklı'nın kardeşinin Bank Asya ile ilişkisi ortaya çıktı. Tolga Şardan açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin FETÖ’cü olduğu iddialarının ardından gazeteci Tolga Şardan, kardeş Çataklı’nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası Bank Asya’ya para yatıranlar arasında olduğunu yazdı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:40
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Tolga Şardan açıkladı: Çataklı'nın kardeşinin Bank Asya ile ilişkisi ortaya çıktı.

Çataklı'nın kardeşinin Bank Asya ile ilişkisi ortaya çıktı. Tolga Şardan açıkladı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin FETÖ’cü olduğu iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Her ne kadar Bakan Yardımcısı Çataklı, olayı geçiştirse de kardeş Osman Çataklı’nın FETÖ’nün Fransa İmamı olduğu iddiaları dahi var. Bugünkü köşesinde “Fransa İmamı” iddialarını doğrulatamadığını söyleyen T24 yazarı Tolga Şardan, kardeş Çataklı’nın “Bank Asya” iltisakı olduğunu öne sürdü.

Şardan’ın “İsmail Çataklı'nın kardeşinde ‘Bank Asya’ iltisakı çıktı” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“FETÖ soruşturması çerçevesinde İsmail Çataklı'nın gündeme gelen kardeşi Osman Çataklı. Daha doğrusu ağabeyi. Bakan Yardımcısı'ndan üç yaş büyük. 51 yaşında.

Osman Çataklı'nın FETÖ ile iltisakı yani bağı, cemaatin finans kurumlarının en büyüğü olan Bank Asya üzerinden.

Osman Çataklı'nın konusuna girmeden, biraz geriye giderek hafızamızı beraberce tazeleyelim.

FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde MASAK tarafından Bank Asya'ya para yatıranlar üzerinde tespitler yapılmıştı.

Bu tespitler kapsamında; 2014'te, henüz silahlı terör örgütü olarak değerlendirilmediği dönemde hareketin lideri Fetullah Gülen'in, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya finansal destek sağlanması talimatını vermesinin ardından bankaya para yatırılması ‘FETÖ üyeliği’ olarak değerlendirildi.

FETÖ liderinin talimatı sonrasında Bank Asya'ya para yatıranlar, FETÖ üyeliği iddiasıyla hazırlanan iddianamelerle yargılandı. Kimisi tutuklandı. Sonuçta adli cezalar aldılar.

Dönüyoruz tekrar Osman Çataklı'ya.

Osman Çataklı hakkındaki iddia şöyle:

‘FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen ve örgüte finansal destek sağlayan Bank Asya'da hesabının bulunduğu, örgüt lideri Fetullah Gülen'in ve örgüte üye diğer kişilerin çeşitli basın-yayın ve sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yapılan çağrılardan sonra arttıran hesap olarak değerlendirilenler listesinde isminin geçtiği...’

Yani, Gülen'in 2014'te ‘Bank Asya'ya destek olun’ çağrısı sonucunda bankada var olan hesabına para yatırarak FETÖ'ye katkı sağladığı iddiası var.”

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Ali Bey
30.12.2022 11:02
Olur mu böyle şey.. Hükümet FETO ile etkin mücadelesini KHK lar ile zaten bitirmiş, ve Askeri Lise öğrencilerini bile hapsetmemişmiyidi...  
 
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