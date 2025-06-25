Tolga Sarıtaş oğlunun adını formayla duyurdu! Herkes merak ediyordu

Çift ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle şubat ayında nişanlanmıştı. 28 Haziran 2024'te İzmir Çeşme'de ise dünya evine girmişti. Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek beklediklerini hayranlarına duyurmuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başarılı oyuncu, eşiyle birlikte Amerika'nın New York şehrine tatile gitti. Aşk dolu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu büyük bir sürpriz yaptı. Sarıtaş, merakla bekledikleri erkek bebeklerine verecekleri ismi ilk kez açıkladı.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU

Oyuncunun paylaşımı sonrası ilk bebeklerine 'Ali' adını verecekleri öğrenildi. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Bol yürüyüş , güzel yemek , ilk forma" ifadelerini kullandı.