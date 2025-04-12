Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu! Rol arkadaşı diziden gönderilmişti

Boykot paylaşımı yaptığı gerekçesiyle başrolünü oynadığı dizi kadrosundan çıkaralan Oyuncu Aybüke Pusat'a siyasi parti liderlerinden ve siyasilerden, oyunculardan destek gelmişti.

Pusat rol aldığı diziden gönderildiğinden beri dizideki rol arkadaşı Oyuncu Tolga Sarıtaş'ın tepkisi merak ediliyordu. Sessizliğe bürünen oyuncu yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi!

Sarıtaş, bu sessizliği sonunda bozdu.

Tolga Sarıtaş, Instagram hesabından reklam yüzü olduğu bankanın reklamıyla 'Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanını yayınladı.