Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi

Dün akşam Çeşme'de dünyaevine giren ünlü çift, yaklaşık beş yıldır süren birlikteliklerini aileleri ve arkadaşlarının huzurunda evlilikle taçlandırdı.

Zeynep Mayruk, dantel detaylı straplez bir gelinlik giyerken Sarıtaş beyaz bir smokin tercih etti.

Mayruk, sosyal medya hesabında düğünden bir kareyi "Sen ve ben. 27.06.2024" notuyla paylaştı.

Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini yaparken; Selin Sarper, Begüm Ertuğrul ve Berçin Mayruk, Zeynep Mayruk'un şahitliğini üstlendi.

Engin Akyürek, Alina Boz, Umut Evirgen, Melis Birkan, Aras Aydın, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Sarp Akkaya, Sinem Akkaya ve Özgür Çevik gibi birçok ünlü isim de çiftin düğününe katıldı.