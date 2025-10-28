

"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi projelerle tanınmasının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde konu oluyor. Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz yıl haziran ayında hayatını birleştiren oyuncu aile yaşamını kameralardan uzakta tutmayı tercih ediyor.

Tolga Sarıtaş, katıldığı bir etkinlikte baba olmakla ilgili duygularını ifade ederek, duygusal anlar yaşattı.

"BAMBAŞKA BİR DUYGU"

Tolga Sarıtaş, duygularını şöyle dile getirdi; "Bambaşka bir duygu. Sağlıkla aldık kucağımıza onun için de çok mutluyuz. Ne desem şimdi eksik kalacak. Allah, isteyen herkese versin. Çok güzel, özel bir duygu. Bambaşka bir duygu. İyi bir baba olmak hayatta en önemsediğim şey."