Tolga Sarıtaş'tan müjdeli haber! Aybüke Pusat diziden çıkarıldığından bu yana sessizliğini koruyordu

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un bebek sahibi olacakları öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl evlenen çift ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyorlar. Rol aldığı dizide başrol arkadaşı Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yapması nedeniyle görevine son verilmişti, oyuncu Tolga Sarıtaş ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Herkes bunu konuşuyor! Aybüke Pusat'ın yerine bakın kim geliyor?

Sosyal medyada tepki vermemesi çok eleştirilen oyuncu sessizliğini korumaya devam ediyor.

Öte yandan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 33 yaşındaki Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadan dizi ile ilgili yaşanan krizde paylaşım yapmayan isim aynı zamanda sosyal medya hesabını yorumlara da kapatarak konu ile ilgili tavrını göstermiş oldu.

Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi!