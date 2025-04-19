Tolga Sarıtaş'tan müjdeli haber! Aybüke Pusat diziden çıkarıldığından bu yana sessizliğini koruyordu

Kaynak: Birsen Altuntaş
Tolga Sarıtaş'tan müjdeli haber! Aybüke Pusat diziden çıkarıldığından bu yana sessizliğini koruyordu

Ünlü Oyuncu Tolda Sarıtaş, Teşkilat dizisinde yaşanan kriz ile ilgili hiç bir açıklama yapmaması ile tepki çekmişti. Sessizliğini koruyan oyuncu ile ilgili yeni bir haber gündeme geldi.

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un bebek sahibi olacakları öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl evlenen çift ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyorlar. Rol aldığı dizide başrol arkadaşı Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yapması nedeniyle görevine son verilmişti, oyuncu Tolga Sarıtaş ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.

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Sosyal medyada tepki vermemesi çok eleştirilen oyuncu sessizliğini korumaya devam ediyor.

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Öte yandan Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 33 yaşındaki Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadan dizi ile ilgili yaşanan krizde paylaşım yapmayan isim aynı zamanda sosyal medya hesabını yorumlara da kapatarak konu ile ilgili tavrını göstermiş oldu.

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