Tolga Zengin Trabzonspor’a dönecek

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Tolga Zengin Trabzonspor’a dönecek

Trabzonspor’da uzun yıllar forma giyen Tolga Zengin bordo mavililere dönmeye hazırlanıyor. Eski futbolcunun görevi Şenol Güneş ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.

Trabzonspor, deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yeniden yapılanmaya giderken, bordo-mavili camiaya sürpriz bir isim daha geri dönmeye hazırlanıyor.

Teknik heyetine, Trabzonspor'un eski futbolcularından Hüseyin Çimşir'i alan Şenol Güneş, kısa bir süre içerisinde Tolga Zengin ile görüşecek.

Bordo-mavili kulüp yetkilileri, Tolga Zengin'in kısa bir süre içerisinde Şenol Güneş ile bir araya geleceğini belirtti. Tolga Zengin'in kulüpte alacağı görev, bu görüşme sonrasında netlik kazanacak.

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