Tolga Zengin Trabzonspor’a dönecek

Trabzonspor, deneyimli teknik adam Şenol Güneş ile yeniden yapılanmaya giderken, bordo-mavili camiaya sürpriz bir isim daha geri dönmeye hazırlanıyor.



Teknik heyetine, Trabzonspor'un eski futbolcularından Hüseyin Çimşir'i alan Şenol Güneş, kısa bir süre içerisinde Tolga Zengin ile görüşecek.



Bordo-mavili kulüp yetkilileri, Tolga Zengin'in kısa bir süre içerisinde Şenol Güneş ile bir araya geleceğini belirtti. Tolga Zengin'in kulüpte alacağı görev, bu görüşme sonrasında netlik kazanacak.