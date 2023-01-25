Sinan Ateş cinayetinde Tolgahan Demirbaş ve Doğukan Çep'in avukatı gözaltına alındı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş, üçüncü kez gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında biri Doğukan Çep'in avukatı Serdar Öktem olmak üzere iki kişi daha gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Habetürk'ün haberine göre; son gelişmeler üzerine Savcılık, Tolgahan D., ile birlikte daha önce serbest bırakılan E.Y.’nin gözaltına alınması talimatı verdi. Bu kapsamda İstanbul’da görev yapan Doğukan Çep'in avukatı Serdar Öktem'in de gözaltına alınması için emniyet talimatlandırıldı. Savcılığın talimatı üzerine her üç isim de gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyeti’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

İKİ KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında daha önce iki kez gözaltına alınmıştı.

Demirbaş, ilk kez gözaltına alındığında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde bulunuyordu.

T24 yazarı Tolga Şardan, Demirbaş'ın gözaltına alındığı gecenin detaylarını yazmıştı. Şardan, şunları aktarmıştı:

"Kılavuz, kendisinin milletvekili olduğunu ve gözaltı işlemi yapılamayacağını söyledi. Buna karşılık, Asayiş Şubesi'nin sivil ekibinin başındaki emniyet müdürü, "Sizi almayacağız, yanınızdaki şahsı alacağız" yanıtını verdi.

Bunun üzerine, Kılavuz sinirlendi ve "Siz gidin, sahibiniz gelsin" şeklinde hakaretvari sözlerle birlikte savcı talimatı getirilmesini istedi.

Ekibin yaptığı görüşme sonrasında polis ekibi, getirilen savcılık talimatı sonrasında Demirbaş'ı gözaltına alarak Ankara Emniyeti'ne getirdi."