Tolgahan Demirbaş'ı sorgulayıp serbest bırakan polis müdürü Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet almış

Türkiye’nin konuştuğu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ankara Emniyeti’nde Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan hakkında flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Arslan’ın Kaplan’dan rüşvet aldığını öne süren Saymaz, Kaplan’ın sevgilisine doğum günü armağanı ola olarak Ayhan Bora Kaplan’a (ABK) Rolex saat aldırdığını belirtti.

Arslan’a rüşvetten dava açıldığını yazan Saymaz, ayrıca Kaplan’ın da rüşvet vermekle suçlandığını aktardı.

Saymaz yazısının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

‘SAAT ALMAYA ZORLADI’

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davanın iddianamesinde Kaplan’ın iddialarına yer veriliyor.

Kaplan, 2017 yılında Albüm Bar’ı işletirken, Arslan ile tanıştığını söylüyor. “Mekanımıza gelirdi. Yanında sevgilisi N.K. vardı” diyor.

Arslan’ın 250 bin dolar rüşvet istediğini de ileri sürerek, şöyle diyor:

“Bu kadar vermem’ dediğimde ‘Sana öyle bir dosya yaparım ki hayatını bitiririm’ dedi. Suç işlemediğimi söyledim. Her gün mekanımı bastılar ve iş yapmamı engellediler.”

Arslan’ın, sevgilisinin doğum gününden bir gün önce arayarak, kendisini hediye almaya zorladığını savunuyor. Ankara’da Next Level AVM’den 10 bin Euro değerinde Rolex saat alıp Turan Güneş Bulvarı’ndaki Yıldız Karakolu’na gelmeden 200 metre gerideki bir kafede N.K.’ye verdiğini savunuyor.

TELEFON SİNYALİ TUTUYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı.

Hazırlanan rapora göre:

Kaplan, Next Level AVM’deki saatçiden dokuz kez Rolex saat aldı. Bunlardan 9 Ağustos 2019 tarihli faturanın N.K.’nin doğum gününden iki gün sonrasına ait olduğu saptandı. Faturanın satıştan iki-üç gün sonrasında kesildiği belirlendi.

Ayrıca Arslan’ın telefon hattının sevgilisinin doğum günü olan 7 Ağustos 2019’da Yıldız Karakolu yakınında sinyal verdiği anlaşıldı.

Bu veriler ışığında “Kaplan tarafından N.K.’ye verdiği Rolex saatin bu saat olabileceği değerlendirilmiştir” deniyor.