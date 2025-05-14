Tolgahan Sayışman’dan hayranlarına kötü haber! Defteri kapatabilirim

Kaynak: Haber Merkezi
Tolgahan Sayışman’dan hayranlarına kötü haber! Defteri kapatabilirim

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Tolgahan Sayışman, oyunculuğu bırakıyor mu? Sayışman’dan hayranlarını üzen haber geldi.

Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 2017’de dünyaevine girmiş çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu. Ünlü çiftin evlilikleri devam ederken, Tolgahan Sayışman’dan sevenlerini üzen haber geldi.

Özel bir davette basın mensuplarıyla ayaküstü samimi bir şekilde sohbet eden ünlü oyuncu oyunculuk kariyerine ara verip vermeyeceği konusunda açıklamada bulundu.

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OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Oyunculuğa olan ilgisinin devam ettiğini söyleyen Sayışman, yoğun programı nedeniyle televizyon projelerine vakit ayıramadığını aktardı.

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“DEFTERLERİ KAPATABİLİRİM"

Sayışman öte yandan şu açıklamalarda bulundu:

"Televizyonda oyunculuk yapmak çok meşakkatli ve zor, özellikle ticari faaliyetlerim nedeniyle sürekli seyahatteyim. Bu yüzden oyunculuğa yeterince zaman ayıramıyorum. Dijital projelere veya sinema filmlerine vakit ayırabileceğim durumlar olsa da, televizyon projeleri için vakit bulamıyorum. Bu yaz sonunda ne yapacağıma karar vereceğim. O gelişmelere göre, televizyon defterini kapatabilirim" ifadelerini kullandı.

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