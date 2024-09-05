Tolgay Arslan Japonya'ya fazla geldi

Geçtiğimiz sezonun sonunda Avustralya’dan Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan Japonya’yı sallamaya devam ediyor.

GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta sonu Tokyo ile oynanan maçta gol atarak takımına 3-2 galibiyeti getiren Tolgay Arslan dün akşam yine yaptı yapacağını.

YİNE ATTI GOLÜNÜ

Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Nagoya Grampus ile kozlarını paylaşan Sanfrecce Hiroshima 58. Dakikada Tolgay Arslan’ın kaydettiği gol ile 1-0 galip geldi.

7 MAÇTA 7 GOL

Böylece Japon ekibinde çıktığı 7 maçında 7. Golünü kaydetmeyi başaran Tolgay Arslan şimdiden taraftarların sevgilisi oldu.