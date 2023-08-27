Tolunay Kafkas: Kazanmamız gereken bir maçtı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Tolunay Kafkas: Kazanmamız gereken bir maçtı

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’yı kurduğu genç kadrodan ötürü tebrik ederek sözlerine başlayan Kafkas, “İlk devre yeni gelen arkadaşlarımız öne pres konusunda sıkıntı yaşadılar. Sistem üzeri preste sıkıntı yaşayınca geri çekildik. İkinci yarı saha dizilişini değiştirdik. İkinci yarı oyunun tamamı Ankaragücü hakimiyetinde geçti. Oyun olarak da pozisyon olarak da kazanmamız gerekiyordu. Karagümrük’e başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

''LİG ÇOK UZUN, ÖNEMLİ OLAN İSTİKRAR VE OYUN ANLAYIŞINI KORUMAK''

Ligin ilk 3 haftasında oynadıkları deplasman maçlarını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “3 hafta üst üste İstanbul deplasmanı kolay değil. Zor fikstür çektik. 3 hafta üst üste deplasman çok zor. Bu hafta Fenerbahçe içeri geliyor. Fikstürün milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa maçında dramatik şekilde mağlup olduk. Kendi rakibinizle oynadığınız maçlarda yenilmemek önemli. 7 haftada 5 deplasman maçımız olacak. Bunlarda mutlaka galibiyet getirmemiz gerekiyor. Lig çok uzun. Köprünün altından çok sular akar. Önemli olan istikrar, oyun anlayışını korumak” açıklamasını yaptı.

Tolunay Kafkas, gelecek hafta iç sahada oynayacakları Fenerbahçe maçının nerede oynanacağına ilişkin ise, “Gelecek hafta Fenerbahçe maçını büyük ihtimalle büyük taraftarın önünde sahamızda oynayacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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