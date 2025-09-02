Tolunay Kafkas sözlerinin arkasında: Uğurcan Çakır camiasız kaldı

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi gündemdeki yerini koruyor. Galatasaray transfer bedeli olarak bonuslar dahil 36 milyon Euro ödeyecek.

Teknik direktör ve Trabzonspor'u eski futbolcusu Tolunay Kafkas'ın Haziran ayındaki sözleri yeniden gündeme geldi.

Kafkas, "Bence Trabzonspor'daki sorun para sorunu değil. Trabzon'dan ayrılmak çok kolay değil. Ben bir abisi olarak, bu süreçleri yaşamış birisi olarak Türkiye’de camiasız kalmasını istemem. Taş yerinde ağırdır" demişti.

"SÖYLEDİKLERİMDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Gazeteci Samet Çayır, Tolunay Kafkas'a Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi hakkındaki görüşlerini "Camiasız kalır" sözü üzerine yaşanan tartışmaları sordu.

Görüşlerinde bir değişiklik olmadığını belirten Kafkas, "Uğurcan Çakır'ın transferi ile ilgili daha önce söylediklerimde bir değişiklik yok, görüşüm aynı. Zaten Galatasaray ile daha önce de anılıyordu. Daha sonra Fenerbahçe iddiaları çıktı. Benim sözlerim, Fenerbahçe ile anıldığı döneme denk gelince bağlamından koparıldı" dedi.

"TRABZONSPOR'UN BİR İDOLÜYDÜ"

"Benim yorumum sadece Trabzonspor-Uğurcan özelindedir. Herhangi bir kulüple alakalı değildir" diyen Kafkas, "Evet görüşlerim hâlâ geçerli. Uğurcan, Trabzonspor'un bir idolüydü. Takım kaptanıydı. Galatasaray'a gönderilmesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.