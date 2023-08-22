Tolunay Kafkas'ın Morutan planı belli oldu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Adana Demirspor beraberliği sonrası konuştu. Kafkas "Adana Demirspor ile oynamak kolay değil, 1 puana seviniyoruz diyebiliriz" dedi. Ayrıca tecrübeli teknik adam, yeni transfer Morutan için de konuştu.

Tolunay Kafkas'ın Morutan planı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor'u İstanbul'da ağırlayan ve maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, alınan 1 puana sevindiklerini söyledi.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanında dramatik bir maça çıktıklarını ve kaybettiklerini sözlerine ekleyen Kafkas, şunları söyledi:

-Bugün kazanabilirdik. Adana Demirspor ile oynamak kolay değil, 1 puana seviniyoruz diyebiliriz. Oyunda karşı pres ve mesafe ayarlarında sıkıntı yaşadık. Bunun dışında problem olmadı. 2 yeni transferimizin takıma katılmasıyla daha sert ve daha iyi bir takım izleteceğimizi düşünüyorum. Bugün Kitsiou'yu ön tarafta oynatmak zorunda kaldık. Morutan ve Rodrigues'i kadroya kattık. Eylül ayının 15'ine kadar vaktimiz var ve olursa transfer yapabiliriz. Morutan'ı sağ kanatta ya da sol kanatta oynatmayı düşünüyoruz. Tabii ki rakibe göre bu durum değişebilir.

-Efkan, bizde daha iyi çıkış yapabileceğini düşündüğüm bir isim. Umarım milli takıma kadar seçilir. Bizim için değerli, kaliteli bir oyuncu. Sakatlık dönemi geçirmişti. 2 ay gibi bir ara verdi. Yeni yeni kendine geldi. Temposunu bulduğunda daha çok şey katacak. En iyi transferlerimizden birisi olacaktır.

-Adana Demirspor için de kolay olması açısından başkanımız sanırım jest yaptı. Yurt dışına da buradan gidecekler. Avrupa Kupaları'nda oynayan takımlarımız çok değerli.

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