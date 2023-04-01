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Tolunay Kafkas yenilgiye rağmen oyundan memnun

MKE Ankaragücü teknik direktörü Tolunay Kafkas, Başakşehir yenilgisi sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 20:08
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Tolunay Kafkas'tan flaş açıklamalar

Tolunay Kafkas yenilgiye rağmen oyundan memnun
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, iyi bir oyun ortaya koymalarına karşın sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"
Mağlubiyete rağmen iyi bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen Kafkas şöyle konuştu: "Oyunun geneline baktığınızda oyunu forse etmeye çalışan bir MKE Ankaragücü vardı. Başakşehir, iyi bir hocaya ve kadroya sahip. Belirli ezberleri var. Biz geçişlerde sıkıntı çektik, ikinci yarı tamamen oyunun hakimiyeti bize döndü.
Pres konusunda karışıklık yaşadık, Mahmut'un oyun kurması zaman zaman bizi zora soksa da tehlikeli pozisyon vermedik. Penaltı kaçar, bunlara değinmiyorum. Yavaş yavaş camiaya layık bir oyun anlayışıyla bir an önce bu durumdan kurtulmak istiyoruz. İçeride 6 maçımız var, kazanabileceğimiz tüm maçları kazanmak istiyoruz." (AA)

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