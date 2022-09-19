﻿Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a sert mesaj: Daha ileri giderse...

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Yusuf Demir'in neden zamanında milli takıma alınmadığı şeklinde bir konuşma yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a çarpıcı bir mesaj yolladı.

Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

- Yusuf ile ilgili özellikle genç milli takımlarda gerekli girişimleri yaptık. Ben, Nedim hoca, Güngör hocamız ilgilendik. Biz kendisini davet ettik, elimizde yazılar var.

- Bunu konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Ben Ümit Milli Takım teknik direktörü olduğum zaman Yusuf Demir, Avusturya Ümit Milli Takımı’nda forma giymişti. Bizim Yusuf Demir'i Ümit Milli Takımı’na almamız söz konusu değildi prosedür gereği.

- Yusuf Demir'in bir tercih yapması gerekiyordu A Milli Takım için. Ya bizi seçecekti ya da Avusturya Milli Takımı’nı. Avusturya'yı seçti.

- Aralara başka insanlar girip başka şeyler söylediği zaman işin boyutları başka tarafa gidiyor. Okan Buruk benim arkadaşım. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım bu işlerde bu kadar söyleyeyim.

- İleri giderse onun da cevabını ben veririm. Çünkü buradaki genç milli takım hocaları ve biz çok emek sarf ediyoruz ve az imkanlar ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Onun için doğru konuşmak, doğru bilgiler vermek lazım.

- Ben saygı duyuyorum. Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı’nı seçmiş olması onun tercihi ama biz Yusuf Demir ile ilgili gerekli özeni gösterdiğimizi düşünüyorum.

- Yusuf Demir ile ilgili hocaların bana söylediği eksik bırakılmış bir şey yok. Başka oyuncular konusunda belki olmuş olabilir ama Yusuf Demir için elimizden geleni yaptık.