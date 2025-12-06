4 Aralık’ta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ulus-devlet yapısının pek işlemediğini söylemişti. Ancak Barrack, bugün Doha’da katıldığı forumda farklı açıklamada bulundu. Barrack, Adem-i merkeziyetçilik (insan odaklı yönetim anlayışı) sisteminin işe yaramadığı belirtti.

BARRACK 'ULUS-DEVLET PEK İŞLEMEDİ' DEMİŞTİ

Suriye’de azınlıklara yönelik şiddetin tırmanması, yeni yönetimin en önemli uluslararası destekçilerinden biri olan ABD’nin pozisyonunda önemli bir değişikliğe yol açtı. Daha önce Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’nın ülkeyi birleştirme çabalarına güçlü destek veren Trump yönetiminin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Süveyda’daki olayların ardından Suriye’nin “yüksek derecede merkezi bir devlete alternatifler düşünmesi gerekebileceğini” ifade etmişti.

Geçen ay bir grup gazeteciye konuşan Barrack, “Bir federasyon değil ama onun biraz altında, herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı” demişti.

1 Aralık'ta ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barack, Yunanistan'ın Kathimerini Gazetesi'ne konuşmuştu. Barrack, Washington'un "yeni bölgesel düzen" arayışını anlatırken I. Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemi de hedef alarak, “Ancak 1919'dan beri ulus-devletler tarafından engellenmiş durumdayız. Her ülkenin, her devletin farklı bir hükümet türü tarafından yönetilmesi fikri pek iyi işlemedi” şeklinde ifadelere yer vermişti.

2 GÜNDE NE DEĞİŞTİ?

Barrack tam 2 gün sonra kafaları karıştıran bir açıklamaya imza attı. Ulus-devlet fikrinin pek işlemediğini daha önce söyleyen Barrack bu sefer Adem-i merkeziyetçilik sisteminin işe yaramadığını söyledi. Barrack, Doha’da katıldığı forumda, “Suriye’de ademi merkeziyetçilik mümkün mü” sorusuna cevap verdi. Barrack, “Adem-i merkeziyetçilik bu bölgenin hiçbir yerinde işe yaramadı. Balkanlar’a bakın. 7 farklı ülkeye bölündü. Tam bir karmaşa. Irak’a bakın, milyarlarca dolar harcandı, binlerce insan öldü. Adem-i merkeziyet büyük bir sorun. Lübnan’da çalışmıyor. Libya öyle. Doğru yönetim şekli ne bilmiyorum. Buna buradaki gruplar, kültürler, aşiretler karar verecek?” açıklamasında bulundu.

ŞARA BÖLÜNME OLASILIĞINI REDDETMİŞTİ

Şara ise devlet medyası tarafından yayımlanan konuşmasında Suriye’nin bölünmesi olasılığını reddetti, “Bazı insanlar arasında Suriye’yi bölmek ve içeride yerel kantonlar oluşturmak için istekler var, ancak mantıken, siyasi olarak ve akla uygun olarak bu imkansız” dedi.