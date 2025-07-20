Tom Barrack "derhal" diyerek çağrı yaptı: Taraflar silah bırakmalı

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Tom Barrack "derhal" diyerek çağrı yaptı: Taraflar silah bırakmalı

ABD'nin Özel Temsilcisi Barrack, Suriye'ye yönelik çağrı yaparak, "Tüm taraflar, derhal silahlarını bırakmalı, düşmanlıkları sona erdirmeli ve kabile (arası) intikam döngülerinden vazgeçmeli" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'deki taraflara çağrıda bulunarak, "Suriye, barış ve diyaloğun hüküm sürmesi gereken çok önemli kritik bir dönemeçte ve bu şimdi sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Barrack, X sosyal medya hesabından Suriye'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

"ACI DOLU BİR MİRASTAN UMUT DOLU BİR GELECEĞE"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının, ülke halkına yıllardır maruz kaldıkları hayal edilemez acı ve zulmün ötesine geçme şansı sunan ilkeli bir adım olduğunu belirten Barrack, "Uluslararası toplum, yeni kurulan Suriye hükümetinin arkasında büyük ölçüde birleşti ve hükümetin acı dolu bir mirastan umut dolu bir geleceğe geçiş çalışmasını ihtiyatlı bir iyimserlikle izliyor" görüşünü paylaştı.

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Barrack, sahada savaşan taraflar arasındaki acımasız eylemlerin hükümetin otoritesini zayıflatıp düzeni bozduğuna işaret ederek, bunlar nedeniyle hükümetin kırılgan hedeflerinin büyük bir şokun gölgesinde kaldığını belirtti.

SÜVEYDA'DA YAŞANANLAR

Suriye yönetiminin Süveyda'da çatışan taraflara çağrısı ve baskısıyla dün çatışmalar büyük ölçüde durmuştu.

Süveydalı Bedevi Arap savaşçılar ile onlara desteğe gelen aşiret savaşçıları kentten çıkmıştı.
Daha önce sağlanan ateşkes ve anlaşmalara zaman zaman uyup bazen de karşı çıkan İsrail destekli Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin nasıl bir tutum izleyeceği ise merak ediliyor.

Suriye'den ateşkes kararıSuriye'den ateşkes kararı

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