Türkiye'nin gündeminde "yeni süreç" var. Terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan’la görüşmek için bir heyetin İmralı'ya gitmesi an meselesiyken, gündemdeki konulardan biri de hiç şüphesiz PKK'nın Suriye'deki çatı örgütü SDG'ye ne olacağı...

PKK'nın silah bırakmasının ardından gözler Suriye'ye çevrilmiş, Türkiye ve Suriye'nin yeni yönetimi, SDG'nin Şam ordusuna entegrasyonunu istediğini defalarca dile getirmişti. Terör örgütü SDG ise entegrasyon konusunda bazı taleplerini gündeme getiriyor süreç her seferinde beklenenden yavaş ilerliyordu.

Bu yavaşlık Ankara'da eleştirilere neden olurken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eleştirilerinin tonunu her seferinde sertleştiriyordu. SDG'yi "oyunbozan" olarak nitelendiren Fidan en son, SDG’nin mevcut yapısı, Suriye’nin milli birliği kadar Türkiye’nin ulusal güvenliği için de tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ancak Abdi'ye göre Fidan "tutumunu yumuşatmış", SDG lideri bu bilgiyi de ABD'nin Türkiye büyükelçisi Barack'tan "almış."

Terör Örgütü SDG'nin Komutanı Mazlum Abdi de entegrasyon sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdi, “SDG’nin entegrasyonu ve orduya nasıl katılacağına dair de önerilerimizi gönderdik. Görevlendirilecek isimleri de gönderdik. Ancak şu ana kadar henüz bir yanıt almış değiliz” dedi.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARINI BARRACK AKTARMIŞ

Mazlum Abdi açıklamalarında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD Başkanı Trump ile görüşmesini de değerlendirdi. Abdi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Washington'da bulunduğu temaslara ilişkin edindikleri "bilgileri" paylaştı. MA'nın aktardığına göre SDG lideri, sözkonusu bilgilerin kendilerine ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından aktarıldığını söyledi, şöyle konuştu:

“Şara’nın Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin detayları Sayın Tom Barack tarafından bize aktarıldı. Bize iletildiği kadarıyla olumlu geçmiş. Kuzey ve Doğu Suriye konusu, SDG konusu Trump ile konuşulmuş. Daha doğrusu Trump sormuş ve yanıt almış. Olumlu geçmiş. Başkan Trump’a çözüm iradelerinin olduğunu söylemişler. SDG ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve meseleyi çözmek istediklerini iletmişler. Genel olarak iyi bir yaklaşım ortaya çıkmış. Görüşme olumlu geçmiş. Başkan Trump’a çözüm iradelerinin olduğunu söylemişler. Trump diyalogla meselelerin çözülmesini istemiş."

BARACK'IN AKTARDIĞI BİLGİLER ARASINDA FİDAN'IN 'TUTUMU' DA YER ALMIŞ

Habere göre Tom Barrack, Abdi'ye bilgi verirken Dışişleri Bakanı Fidan'ın tutumlarını betimlemiş. Abdi de Barrack'ın aktardığı bilgileri şöyle aktarıyor:

"Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da orada hazırmış. Onunla da tartışılmış. Sayın Fidan’ın katıldığı toplantı hem de 3 dışişleri bakanının katılımıyla yapılan toplantılara dair bize aktarılan; Türkiye tarafı bazı şikayetlerini dile getirmiş. Zaten her zaman dile getiriyor. SDG’nin ağır hareket ettiğini söylüyorlar. Yine bazı konulara dönük tepkilerini dile getirmişler. Ancak anladığımız kadarıyla bu kez fazla keskin değillermiş. Tehdit ve keskin dil kullanmamışlar. Daha çok çözüme dair taleplerini dile getirmişler.”

İMRALI KURUĞUNA SDG DE GİRDİ

Abdi, TBMM'de Ağustos 2025'te "Milli Dayanışma, Birlik ve Kardeşlik Komisyonu" adıyla kurulan komisyonun İmralı Cezaevi'ndeki Abdullah Öcalan ile görüşme kararı alması ve Suriye'de güncel duruma ilişkin MA'dan Azad Altay'ın sorularını yanıtladı. Söyleşinin bugün yayımlanan ikinci bölümünde Abdi, "İmralı'yı ziyaret etmeye ihtiyaç duyuyoruz" dedi.